Россия и Малайзия будут вместе развивать переработку отходов

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел встречу с Послом Малайзии в Российской Федерации Господином Бала Чандран Тарман. На встрече обсуждалось сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также технологическое и инвестиционное взаимодействие ППК с крупнейшими малазийскими компаниями.

«Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Малайзии по организации обращения с отходами на национальном уровне, перспективные инвестиционные проекты с участием малазийских компаний на территории РФ. Рассчитываем на тесное сотрудничество с коллегами из Малайзии», — отметил Денис Буцаев.

Глава Российского экологического оператора подчеркнул заинтересованность в инвестиционном и технологическом взаимодействии с малазийскими компаниями. На встрече Посол выразил готовность помочь выстроить доверительные и плодотворные отношения между малазийскими компаниями и ППК.