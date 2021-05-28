Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в создании экономики замкнутого цикла

В России и Казахстане будут сообща заниматься построением экономики замкнутого цикла. Российский экологический оператор (РЭО) и казахстанский «Оператор РОП» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на полях Невского международного экологического конгресса в Петербурге. Об этом «360» сообщили представители РЭО.

«Сотрудничество с коллегами из Казахстана позволит повысить эффективность работы обеих организаций над созданием экономики замкнутого цикла, а также поспособствует консолидации усилий участников отрасли. Со своей стороны обещаем поделиться опытом создания федеральной схемы, а также другими практиками и компетенциями», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Представители РЭО и «Оператора РОП» также затронули вопросы развития отрасли обращения с отходами и необходимости создания экономики замкнутого цикла, одной из задач внутри которой станет запрет одноразового пластика. Как отметил Буцаев, большинство твердых коммунальных отходов представляет собой упаковку.

«Если мы несколько десятилетий тому назад производили в большинстве своем органические отходы, которые в этом отношении либо перерабатывались, либо в ограниченном количестве поступали на полигоны, то сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот. Большинство отходов — от упаковки, сложноперерабатываемой либо неперерабатываемой вовсе», — отметил гендиректор российской госкорпорации на полях НМЭК-2021.

В РЭО считают, что отказ от пластиковой упаковки, которую невозможно переработать, станет одним из шагов для формирования экономики замкнутого цикла. В компании напомнили, что к 2030 году, согласно национальной цели, на сортировку должно отправляться 100% отходов, а на полигоны — не более 50% ТКО.