Экология 15 июня 2023, 15:09 Россия и Катар обсудили сотрудничество в сфере обращения с отходами

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Российской Федерации Ахмедом Бин Нассер Аль Тани. Диалог состоялся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Обсудили с коллегами из Катара возможности сотрудничества в области экономики замкнутого цикла. Господин Посол выразил заинтересованность в продолжении взаимодействия России и Катара. Договорились поработать над возможными вариантами инвестиционного сотрудничества», — сообщил Денис Буцаев.

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Стороны также обсудили возможности организации деловых визитов с целью поддержания двустороннего сотрудничества.