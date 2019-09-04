Россия и Индия организуют форум по защите тигров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что Москва и Нью-Дели будут наращивать сотрудничество для защиты окружающей среды. Поэтому страны приняли решение организовать форум по сохранению популяции тигров.

Глава России Владимир Путин находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Там у него запланированы переговоры с президентами других стран. Завтра, 5 сентября, состоится встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.