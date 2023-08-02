Экология 02 августа 2023, 12:58 Россия и Гана будут вместе готовить кадры для экономики замкнутого цикла РЭО

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Представители Российского экологического оператора рассказали делегации из Ганы о российской системе обращения с отходами и экономике замкнутого цикла в Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Встреча прошла 1 августа в рамках круглого стола, посвященного сотрудничеству РУДН и Муниципального собрания Корле Клотти.

«РЭО выступает индустриальным партнером университета, мы обмениваемся информацией по развитию отрасли обращения с отходами, готовим совместные образовательные программы. Это связано с тем, что для нашей отрасли необходимо готовить новые кадры и повышать квалификацию у имеющихся специалистов. На встрече с представителями Муниципального собрания Корле Клотти обсудили общие подходы к выстраиванию взаимодействия между Ганой и РФ в части подготовки кадров для решения экологических проблем Республики, в том числе для создания комплексной системы обращения с отходами и подготовки специалистов для этого», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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С приветственным словом выступили проректор по международной деятельности РУДН Лариса Ефремова, глава Муниципального собрания Корле Клотти Сэмюэл Джеймс Нии Аджей Тавий, ректор Технического университета Аккры Самуэль Нин Одай, директор института экологии РУДН Елена Савенкова. Модератором выступила заместитель директора по международной деятельности института экологии РУДН Анна Попкова.

Также состоялось подписание соглашений между РУДН и Муниципальным собранием Корле Клотти, а также с Техническим университетом Аккры.

РЭО