Россия и Белоруссия договорились сотрудничать в построении экономики замкнутого цикла

Переход к экономике замкнутого цикла в России и Белоруссии будет происходить сообща. Российский экологический оператор подписал соответствующее соглашение с Оператором вторичных материальных ресурсов Республики Беларусь (РБ) в рамках рабочей поездки российской делегации.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев провел совещание с представителями правительства РБ и обсудил такие вопросы, как совместное строительство инфраструктуры, локализацию наилучших доступных технологий и запрет одноразового пластика на территории ЕАЭС.

«У наших белорусских коллег есть обширный опыт по возведению и проектированию инфраструктуры. РЭО хотел бы привлечь их к этой работе в нескольких пилотных регионах. Мы же поделимся опытом построения федеральной схемы. Кроме того, в России разработано оборудование, которое можно было бы эффективно локализовать в Белоруссии. Также обсуждается межгосударственное взаимодействие по поставкам вторичных материальных ресурсов», — заявил «360» официальный представитель РЭО.

Источник фото: пресс-служба РЭО (public domain)

В рамках поездки глава РЭО Денис Буцаев выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества с белорусской стороной в части развития системы обращения с ТКО и пригласил их посетить российские объекты по обращению с ТКО.

«Мы могли бы выйти с совместной инициативой по запрету не перерабатываемой или трудноперерабатываемой упаковки на территории Евразийского экономического союза. Ну и конечно, мы хотели бы организовать программу по совместному созданию оборудования и взаимной локализации наилучших технологий», — цитирует главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева ТАСС.

Белоруссия планирует достичь уровня использования ТКО — 64% от объема их образования до 2025 года и до 90% — к 2035 году. В России же в соответствии с указом президента о национальных целях до 2030 года 100% отходов должны проходит сортировку и менее 50% — отправляться на полигон.