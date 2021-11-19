Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в сфере ТКО

Делегация из Белоруссии посетила с рабочим визитом Россию и ознакомилась с опытом в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Российский экологический оператор договорился с белорусскими партнерами о дальнейшем сотрудничестве, а также актуализировать дорожную карту по возможным совместным проектам.

«На этой неделе три дня продуктивно работали с белорусскими коллегами. Осмотрели предприятия в Калужской области, делегация из Республики Беларусь была очень впечатлена компетенциями и применяемым оборудованием. Показали коллегам федеральную схему обращения с отходами, обсудили возможность ее применения в Белоруссии», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Представители РЭО рассказали белорусским коллегам о проекте по созданию сети фандоматов в России, который в 2021 году был запущен в пилотном режиме. Белорусская сторона показала заинтересованность в проекте. Во время рабочей поездки в Калужскую область делегация особо отметила компетенции и высокотехнологичное оборудование на российских предприятиях.

Белорусская сторона также сообщила, что готова организовать производство автомобильной техники в России, заняться вопросом по созданию единой системы экомониторинга. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Владимир Семашко отметил, что благодарен РЭО за ранее прошедший визит на территорию Белоруссии, а также за подготовку поездки белорусских специалистов в Россию.

«Считаю, что у обеих сторон есть свои сильные стороны и их нужно интегрировать друг с другом», — добавил Буцаев и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.