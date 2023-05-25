Экология 25 мая 2023, 17:15 Россия и Беларусь создадут комиссию в области обращения с отходами

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Рабочая встреча между главой РЭО и главой Минприроды Беларуси прошла на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

Комиссия в области обращения с отходами будет создана совместно с Россией и Республикой Беларусь для обмена опытом. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык обсудили сотрудничество в области подготовки кадров в сфере экономики замкнутого цикла и разработки для отрасли обращения с отходами.

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«Обсудили с Андреем Павловичем сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь в реализации принципов экономики замкнутого цикла. Планируется создание совместной комиссии Россия — Беларусь, в состав которой войдут эксперты и специалисты в области экологии из профильных министерств и ведомств. Это подразумевает обмен технологическим опытом, совместные мероприятия в области экономики замкнутого цикла. РЭО возьмет на себя документальную подготовку проекта. Мы очень ценим партнерство с МАЗ, сегодня для нас это основной и надежный партнер с учетом новейших разработок предприятия по подвижной части мусоровозов в стесненных городских условиях», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО и министр обсудили возможность подготовки профессиональных кадров на базе совместной образовательной кафедры, а также организацию работы научно-практической лаборатории на базе этой кафедры. «Для реализации этого направления предлагаем использовать РЭУ им. Плеханова, одного из ведущих вузов России, филиал которого успешно работает в Минске», — сказал гендиректор РЭО.

Стороны также обговорили возможность организации двусторонних деловых визитов с целью обмена технологическим опытом.

На полях НМЭК Российский экологический оператор подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов», отвечающим за работу системы расширенной ответственности производителя (РОП) в Республике Беларусь. Стороны договорились об обмене опытом.