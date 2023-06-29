Экология 29 июня 2023, 09:34 Россия и Беларусь совместно создадут завод по утилизации шин — РЭО

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РЭО заключил соглашение с компаниями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест»

Российский экологический оператор в рамках международного сотрудничества в сфере переработки отходов заключил соглашение с компаниями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест». Подписание состоялось на полях X форума регионов России и Беларуси в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Соглашение предполагает строительство завода по утилизации шин в Воронежской области.

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«Продолжаем развивать сотрудничество с белорусскими партнерами. На форуме было подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности речь идет о переработке резино-технических изделий, отработанных автопокрышек. Совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, направленных на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит в рамках соглашения возможность оказания мер поддержки инвестиционных проектов в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами. К ним относится проект по созданию объекта утилизации шин на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Воронежской области. Стоимость оценивается в 854 млн рублей при условии соблюдения всех необходимых требований.

«Наше сотрудничество в первую очередь направлено на всестороннее развитие культуры рационального и ответственного обращения со вторичными материальными ресурсами, устойчивое развитие и стимулирование использования вторичных материальных ресурсов», — сказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.