Экология 11 сентября 2023, 10:27 Россия и Беларусь откроют совместный научный центр по экономике замкнутого цикла РЭО

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Российские и белорусские специалисты в области обращения с отходами обсудили ряд вопросов, в том числе совершенствование системы расширенной ответственности производителей (РОП), создание электронной модели федеральной схемы, проведение совместных научно-исследовательских работ и развитие экономики замкнутого цикла. Рабочий визит делегации Российского экологического оператора в Республику Беларусь состоялся 5 августа.

«РЭО, являясь куратором мусорной реформы в России и ответственным за реализацию федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, продолжает развивать межгосударственное сотрудничество в области обращения с отходами. С коллегами из Белоруссии мы на регулярной основе осуществляем обмен информацией и делимся опытом. Итогом прошедшего обсуждения стала возможность создания совместного с Белоруссией научного центра в области экономики замкнутого цикла. На его базе можно было бы проводить совместные научно-исследовательские работы, обмениваться их результатами и наработками. Современные, а также прогрессивные технологии могли бы использоваться как на территории нашей страны, так и Республики Беларусь», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Вопрос создания совместной научно-практической лаборатории в сфере обращения с ТКО было поручено проработать РЭО, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и Национальной академии наук Беларуси.

Рабочий визит включал в себя совещание с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадием Трубило. По итогам совещания было решено, что МинЖКХ Беларуси проработает вопрос применения в Республике электронной модели федеральной схемы обращения с отходами, разработанной РЭО, а также оценит опыт России в области цифровизации отрасли обращения с ТКО.

«По теме РОП мы договорились с ГУ „Оператор вторичных материальных ресурсов“ проанализировать ставки экосбора и возможность их синхронизации. Вместе с оператором, таможенными органами РФ и Республики Беларусь также проанализируем возможные проблемы таможенного оформления товаров, подпадающих под систему РОП. В случае необходимости представим предложения по совершенствованию таможенных процедур. На встрече обсудили отказ от неэкологичной упаковки. Напомню, РЭО разработал перечень, включающий в себя список товаров и упаковки, от которых постепенно следует отказаться с учетом перехода на альтернативные виды аналогичной продукции. С белорусскими коллегами подготовим предложения по дальнейшей работе», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Кроме того, ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» совместно с РЭО проработает вопрос создания совместных мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов, а также обменяется информацией о научных работах и разработках в сфере обращения с ТКО и ВМР.

Унитарное предприятие «Белкоммунпроект» проанализирует применение технологического оборудования при проектировании новых объектов сортировки ТКО и направит в РЭО информацию о потребности в таком оборудовании в период до 2025 года.

В ходе рабочего визита представители РЭО провели совещание с первым замминистра промышленности Республики Беларусь Александром Огородниковым и главой МАЗ Валерием Иванковичем, а также посетили современные производственные линии МАЗ.

На встрече обсуждалась возможность организации производства навесного оборудования для мусоровозной техники на территории Российский Федерации, необходимость наращивания производства мусоровозов на шасси ОАО «МАЗ», а также необходимость увеличения количества официальных представительств и центров обслуживания на территории России, совместное производство оборудования по обращению с отходами.