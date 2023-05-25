Экология 25 мая 2023, 13:48 Россия и Беларусь обменяются опытом в области совершенствования РОП

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Генеральный директор Российского экологического оператора и директор Государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Артем Шкрыль подписали на полях X Невского международного экологического конгресса соглашение о продлении сотрудничества.

«ГУ „Оператор ВМР“ — государственная организация, которая осуществляет работу системы расширенной ответственности производителя (РОП) в Республике Беларусь. Заключили с Артемом Юрьевичем соглашение о сотрудничестве, в рамках которого продолжим обмениваться с белорусскими коллегами опытом в области обращения с отходами и исполнения РОП», — сообщил Денис Буцаев.

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РЭО и «Оператор ВМР» ведут совместную деятельность в рамках исполнения Плана-графика мероприятий по взаимодействию республиканских органов государственного управления и организаций Республики Беларусь на 2022−2023.

Первое соглашение о сотрудничестве между РЭО и «Оператором ВМР» было подписано в 2021 году. По истечении срока стороны переподписали соглашение в рамках НМЭК.

РОП начала действовать в Беларуси в 2012 году. За период 2012–2020 гг. сумма платежей, поступающих на счет «Оператора вторичных материальных ресурсов», увеличилась с 1,9 млн долларов в 2013 году до 65,2 млн долларов в эквиваленте в 2020 году.

Ранее, 22 мая, представители Беларуси побывали на КПО «Нева» и ознакомились с работой объекта, полным технологическим циклом КПО.