Экология 29 марта 2023, 17:17 Россия делится опытом с Алжиром в сфере обращения с ТБО

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Российский экологический оператор провел очередной раунд переговоров с представителями Алжира. На конференции обсуждались вопросы сотрудничества в области развития экономики замкнутого цикла на территории республики, модернизации инфраструктуры обращения с отходами, использования российских технологий в области переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).

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«Сегодня экосистема отходов Африканского континента модернизируется, и в Алжире планомерно развивается промышленность. Мы обсудили наш опыт создания системы для обращения с .Сегодня мы уже рассматриваем практические шаги для реализации этих и других намерений. Потенциал для этого сотрудничества высок Глобальный уровень образования отходов растет: по разным данным, Северная Африка и Ближний Восток будут производить более 250 млн тонн к 2050 году. При этом более половины всех отходов в этих регионах по-прежнему отправляется на свалки .В связи с этим создание и автоматизация систем обращения с отходами, в том числе в конечном счете, полный переход к экономике замкнутого цикла, сегодня имеет важное значение.

Обсуждались взаимодействия с целью обобщения национального опыта по внедрению технологий сбора, сортировки и захоронения ТКО в Алжире в будущем. С этой целью планируется адаптировать актуальные российские технологии, успешно используемые РЭО при формировании систем обращения с отходами в Российской Федерации.

Прежде всего, совместная работа в будущем обеспечит возврат полезных компонентов из отходов производства и потребления в хозяйственный цикл Алжира для использования в качестве вторсырья.

В 2023 году стороны заключат ряд технических соглашений через Министерство окружающей среды и возобновляемых источников энергии и Алжирское национальное агентство по управлению отходами.