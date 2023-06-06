Экология 06 июня 2023, 16:35 Россия будет развивать экономику замкнутого цикла с Белоруссией, Мьянмой, Китаем, Индией и Турцией

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Белоруссия, Мьянма, Китай, Индия и Турция станут ключевыми партнерами России в области обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). На форуме «Экология» представители Российского экологического оператора рассказали о сотрудничестве с зарубежными странами.

«В числе зарубежных стран, с которыми Россия будет развивать экономику замкнутого цикла в предстоящей перспективе, — это Мьянма, Индия, Китай, Белоруссия и Турция. Кооперация со всеми организациями будет базироваться на принципах построения ЭЗЦ и формирования комплексной системы обращения с отходами в нашей стране и государствах, в которых базируются эти компании. Мы очень ценим содействие наших коллег из дружественных стран и в свою очередь готовы делиться лучшими отечественными разработками», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На специальной сессии МИД России представители РЭО рассказали о существующих деловых связях с зарубежными странами в области обращения с отходами, а также пригласили иностранных послов посетить КПО «Нева» с ознакомительным визитом для изучения полного цикла работы предприятия, включая сортировку, переработку, захоронение, и с целью изучения российского опыта по формированию ЭЗЦ.

В рамках межправительственного сотрудничества с Мьянмой РЭО рассматривает возможность запуска проекта по созданию предприятия по обращению с отходами либо национальной системы обращения с отходами.

Совместно с Белоруссией РЭО планирует создать комиссию в области обращения с отходами для обмена опытом. Это взаимодействие будет также нацелено на подготовку кадров в сфере ЭЗЦ и разработки для отрасли обращения с отходами.

Республика Беларусь готова применять российские технологии по переработке отходов. Также обсуждается возможность совместного производства оборудования по сортировке и компостированию отходов. Уже ведется работа с белорусскими компаниями по созданию инфраструктуры и объектов по глубокой утилизации отходов. Есть необходимость создания общего регулирования расширенной ответственности производителя (РОП) в рамках Союзного Государства.

Также РЭО приступил к совместной разработке международного соглашения ООН по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковым мусором.

С коллегами из Китая рассматривается использование китайского высокотехнологичного оборудования для полноцикловой переработки текстиля на территории РФ.