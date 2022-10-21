Экология 21 октября 2022, 16:45 России требуется 200 заводов по компостированию отходов — РЭО

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Поправки в Основы ценообразования позволят учитывать расходы на производство техногрунта путем компостирования твердых коммунальных отходов. К росту тарифов это не приведет. В результате станет возможным больше применять компостирование в качестве утилизации, таких заводов стране сейчас требуется около 200 штук. Об этом сообщил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора Алексей Макрушин на Всероссийской тарифной конференции.

«В ближайшее время Правительством Российской Федерации будут внесены поправки в Основы ценообразования, которые позволят учитывать расходы при формировании тарифов на производство технического грунта путем компостирования твердых коммунальных отходов. Эти изменения не приведут к росту тарифов, поскольку финансирование производства технического грунта будет осуществляться за счет экономии от снижения захоронения отходов. Принятие постановления откроет возможность для применения утилизации отходов путем их компостирования, а таких объектов стране требуется около 200 штук» — отметил Алексей Макрушин.

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Среди других вопросов регулирования тарифов в его выступлении были отмечены проблемы оценки количества образующихся отходов и формирования балансов, регулирования деятельности по производству топлива из отходов, проблемы эффективности объектов обработки и надлежащей эксплуатации полигонов для захоронения отходов.

«Плохое состояние полигонов для захоронения отходов во многом связано с несоблюдением требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов. Считаем, что обязательства владельцев полигонов должны быть прямо закреплены в производственных программах — это касается необходимости ограждения полигонов, уставки весового контроля, ванн дезинфекции, пересыпке слоев полигонов, очистки инфильтрационных вод и т. д. Несоблюдение этих требований должно наказываться „рублем“ — путем уменьшения тарифов, только так можно стимулировать владельцев полигонов к устранению нарушений», — заявил Алексей Макрушин.

Российский экологический оператор планирует подготовить соответствующие поправки в законодательство и направить их на рассмотрение федеральных органов исполнительной власти до конца этого года.