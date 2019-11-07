России предсказали резкое похолодание

Температура воздуха в центральных областях России заметно понизится к концу недели. В столичном регионе ожидается до -1 градуса ночью и до +8 днем, рассказали в Гидрометцентре.

Уже в субботу, 9 ноября, в столице и Подмосковье ожидается до -1 градуса ночью и до +8 градусов днем. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, это будет самый холодный день на неделе. Начиная с 10 ноября в столичном регионе снова ожидается потепление.

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На севере Поволжья в ночь на 9 ноября будет существенно прохладнее, чем в столице. Температура воздуха опустится до -7…-12 градусов ночью и до -1…-6 градусов по шкале Цельсия днем. Начиная с воскресенья, 10 ноября, в регионе станет теплее.

Тем временем в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях к выходным термометры покажут +8…+13 градусов днем и до +3…+8 ночью. На черноморском побережье воздух может прогреваться до +20 градусов тепла, но при этом не исключен порывистый ветер до 14 метров в секунду.

В Сибири термометры опустятся до существенных минусовых значений: сюда пришла настоящая зима. Так, в конце недели в Красноярске ожидается до -14 градусов днем и до -18 градусов ночью. В Томской области будет еще холоднее: до -20 по Цельсию.

Для тех же, кто собрался к концу недели заглянуть на северо-запад России, есть хорошие новости. В Ленинградской, Мурманской областях, а также в Карелии к 9 ноября потеплеет до +4 градусов, а к 11 ноября — до +6 градусов. В целом в Центральной России середина ноября обещает быть теплой и без осадков.