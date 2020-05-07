России предсказали очень жаркое лето и торфяные пожары

В это лето в России ожидается очень жарким. МЧС не исключает возможность пожаров торфяных пожаров в Центральном регионе страны.

Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

«Лето, по прогнозам, может быть очень жарким, но и мы сейчас лучше готовы к температурным рискам», — рассказал он. Чуприян отметил, что за прошедшие годы проведены обводнения торфяников, добавлены наблюдательные посты и улучшена система мониторинга, в том числе и из космоса.

По словам Чуприяна, пожароопасный сезон начался раньше из-за теплой зимы. В этом году он продлится дольше обычного. Сейчас основное внимание МЧС приковано к некоторым регионам Дальнего Востока и Сибири. Там сложилась критическая ситуация с природными пожарами.

«При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, конечно, не таких масштабных, как в 2010 году. Определенные уроки мы все для себя вынесли, и профилактические мероприятия проводятся значительно эффективнее», — отметил Чуприян.

На днях в России было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14,7 тысячи гектаров. Сейчас ведется активное тушение 35 возгораний на площади 41,3 тысячи гектаров.