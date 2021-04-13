России предсказали наплыв мигрантов из-за изменения климата

Изменение климата чревато не только природными катаклизмами. В Россию может хлынуть поток мигрантов из южных государств, где всегда были проблемы с водой. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.

«Велика вероятность, что переселение будет идти с южных границ России, стран СНГ, расположенных там. В Средней Азии проблемы с водными ресурсами являются ключевыми. И не только в Средней Азии, такие проблемы также характерны для юга Украины и Молдавии», — приводит агентство слова ученого.

Собеседник отметил, что некоторые страны смогут адаптироваться к новым тяжелым климатическим условиям, и в качестве примера привел Израиль. В России, по словам Катцова, климат разный, поэтому у страны большой потенциал для жизни в ней после изменений.

Ранее Катцов рассказал, что в России потепление климата происходит быстрее, чем в других государствах. Ученый подчеркнул, что прирост температуры за 10 лет составил 0,51 градуса, а средний показатель по миру составляет 0,18 градуса. Это приведет к таянию льда в Арктике, на Северном морском пути и проблемам в районах с вечной мерзлотой.