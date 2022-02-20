России предрекли учащение смерчей и торнадо

Смерчи и торнадо будут появляться на территории России более часто. Такое мнение высказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

В беседе с Ura.ru Кокорин напомнил, что на учащение смерчей и торнадо в России из-за климата указывает в научных статьях и выступлениях Институт физики атмосферы (ИФА РАН). Торнадо, как объяснил Кокорин, — это более мощный процесс.

«Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта и, соответственно, глобальном потеплении, говорят о том, что будет учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном степная зона», — объяснил климатолог.

Обычно смерчи и торнадо появляются летом, но их фиксировали и в северных российских регионах. Это явление более часто наблюдается в Воронежской и Пензенской областях. Однако, как отметил Кокорин, когда происходит учащение явления в два раза, то это заметнее на юге, как по числу, так и по силе.

Смерчи — не новые явления для России, отметил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. Это погодное явление образуется при определенных метеорологических и географических условиях.

Глобальное потепление сказывается на всем мире, в том числе и на России. Последние 10 лет в мире растет общее количество природных катаклизмов. Это тайфуны, смерчи, засухи, наводнения, ураганы. В первую очередь все это связано с климатическими изменениями.