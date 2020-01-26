России предрекли новые зимы без снега

Зима в этом году во многих регионах России выдалась либо совсем без снега, либо с минимальным его количеством. Всему виной глобальное потепление климата, которое почувствовала и Япония. Ученые Университета Тохоку провели исследование и выяснили, что дальше нашу страну тоже ждут дождливые зимы.

По словам доцента Университета Тохоку Сасаи Такахиро, потепление климата приводит к тому, что вместо снега идет дождь. Если все же выпадает именно снег, то он очень быстро тает.

«Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что именно здесь количество снега сократится наиболее сильно, очень высока. Снега будет все меньше и меньше по мере продвижения потепления климата», — приводит слова ученого РИА «Новости».

Он добавил, что бесснежные зимы будут продолжаться и дальше, но есть опасность и другого катаклизма. Потепления климата может наоборот вызвать снежные бури, которые будут на уровне стихийного бедствия. Такой сценарий возможен из-за того, что вся влага, которая должна была выпасть в виде снега, накапливается как пар.

«Из-за этого количество снега сокращается, однако из-за изменений климата накопившийся таким образом в больших количествах пар в какой-то момент может выпасть в виде огромного количества снега», — объяснил Такахиро.

В итоге специалист заключил, что в России будут регионы, где бесснежные зимы будут обычным делом, но иногда там будет выпадать большое его количество.