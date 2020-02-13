России пообещали новые погодные рекорды

В Центральную Россию идет рекордно теплая погода, рассказали в центре «Фобос». Это значит, что обновятся погодные рекорды. Свой норов погода начнет показывать уже с понедельника, 17 февраля.

Ближе к выходным на этой неделе ожидается повышение атмосферного давления. В результате на улице станет сухо, осадков практически не будет. Днем термометры будут подниматься чуть повыше нулевой отметки, а ночью незначительно опускаться к минусовым значениям.

Но уже с понедельника, 17 февраля, на центральные регионы надвинется теплый атлантический фронт. Он приведет к вторжению теплого воздуха из Атлантики. Как считают синоптики, это приведет к необычайно теплым показателям термометров даже ночью, не говоря уже о дневных температурах. Днем воздух будет прогреваться чуть ли не до +5 градусов, что для середины февраля — аномально тепло.

«Возможно, что во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали плюс 4,4 градуса», — рассказали в центре погоды «Фобос». Метеорологов процитировало РИА «Новости».

Теплая погода зимой может быть коварной. Из-за перепадов давления и температур могут быть сильные порывы ветра, до 20 метров в секунду. И, конечно, нужно ждать дождя.