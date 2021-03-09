России пообещали лето длиной полгода

К 2100 году продолжительность лета на Северном полушарии может достичь полугода. Такие изменения температур приведут к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и здравоохранения.

Научную работу на эту тему китайские ученые разместили в журнале Geophysical Research Letters. Коротко об исследовании рассказано в опубликованном на Phys.org пресс-релизе.

Специалисты выяснили, что в среднем за последние 50 лет продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней. Зима, наоборот, стала короче на три дня. Сократились весна и осень — с 124 и 87 до 115 и 82 дней соответственно.

Весенняя погода и летнее тепло приходят теперь немного раньше, осень и зима вступают в своим права позже. Сезонные циклы наиболее сдвинулись в Средиземноморье и Тибетском нагорье.

Выгода, которую могут получить расположенные в северных широтах страны, кажущаяся. Из-за температурных сдвигов вероятны нарушения в вегетации растений, а следовательно, уменьшение кормовой базы для животных и нарушение равновесия в экосистемах.

Из-за поздних весенних заморозков будут гибнуть ростки, что негативно скажется на сельском хозяйстве. А из-за длительного лета многие люди подвергнутся воздействию аллергенов, кроме того, увеличится ареал обитания болезнетворных насекомых.