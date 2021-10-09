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    09 октября 2021, 11:52

    Росприроднадзор составил антирейтинг самых загрязненных городов

    Норильск признан самым загрязненным городом

    Дарья Морозова

    Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в своем Instagram список городов-загрязнителей. На первом месте оказался Норильск.

    Росприроднадзор составил антирейтинг самых загрязненных городов

    На втором и третьем месте оказались Череповец и Новокузнецк. Также в топ-5 вошли Липецк и поселок Рефтинский в Свердловской области.

    Радионова уточнила, что места зависят от расположения крупных предприятий, которые работают с грязными видами топлива.

    «Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения», — написала глава Росприроднадзора.

    Также он перечислила предприятия, расположенные в загрязненных регионах, — это «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», группа компаний «Сибантрацит», «Газпром нефть», «Лукойл», «НК „Роснефть“ и другие».

    Она назвала возникшую ситуацию пробелом в законах. По словам Радионовой, в данный момент нет методики, по которой считалась бы общая нагрузка предприятий.

    «Мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок», — уверена она.