Росприроднадзор проверит крупные предприятия до конца 2020 года

Росприроднадзор собирается проверить все крупные предприятия страны на то, насколько они соответствуют экологическим стандартам. Ведомство планирует закончить с этим до конца 2020 года.

Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия-24». Она отметила, что список предприятий, которых коснется проверка, сформируют на следующей неделе. Родионова пояснила, что на проверку каждого необходимо 20 дней.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в стране. Такое распоряжение он отдал после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате повреждения оборудования вытекло порядка 21 тысячи тонн топлива. Часть попала в грунт, а остальное — в реки Далдыкан и Амбарная.

В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Сейчас разлив удалось локализовать, однако на устранение последствий потребуются большие деньги. По предварительным подсчетам, речь идет о миллиардах рублей, сказал совладелец компании «Норильский Никель» Владимир Потанин.

Он подчеркнул, что «Норникель» полностью оплатит все расходы по устранению экологического ущерба, который повлек за собой разлив топлива. Для этого будут использовать самое современное оборудование.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры страны назвали основную причину, по которой могло произойти ЧП. Они заявили, что резервуар с топливом повредился из-за просадки грунта и бетонной плиты, на которых он стоял. Владимир Путин заявил, что ЧС в Норильске можно было избежать, если бы вовремя поменяли резервуар.