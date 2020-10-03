Росприроднадзор призвал найти виновных в ЧП на Камчатке

«Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке, в том числе на основе наших фотографий. Мы передадим документы, замеры, пробы. И надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности», — написала Радионова.

Ситуация на побережье находится на особом контроле, добавила глава Росприроднадзора.

В субботу, 3 октября, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке, напоминает «Газета.ru».

Мертвая рыба, осьминоги и тюлени — все это можно увидеть на камчатском Халактырском пляже. По оценкам очевидцев, погибли тысячи морских животных — и это могло произойти из-за загрязнения воды едкими химикатами. Вещества опасны не только для обитателей океана, но и для людей.

Председатель совета «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын поделился с «360» мнением о том, что сначала необходимо разобраться, чем была отравлена океанская вода у берегов Камчатки. Предпринимать какие-то действия по устранению последствий загрязнения можно только после этого. Однократного анализа проб в сложившейся ситуации не достаточно.