Росприроднадзор отверг версию о техногенном загрязнении побережья Камчатки

Загрязнение побережья Камчатки было вызвано не техногенными причинами. К таким выводами пришли специалисты Росприроднадзора после изучения результатов исследований.

Всего Росприроднадзор провел анализ результатов более пяти тысяч исследований проб с побережья Камчатки.

«Мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб. И все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера, пришествия человека в среду обитания морских гидробионтов, которые погибли», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ее слова приводит ТАСС.

При этом она признала, что превышение вредных веществ в окружающей среде действительно есть и оно зафиксировано. Население края и губернатор оповещены об этом. Однако же причины вряд ли техногенные.

Ранее RT сообщил, что Минприроды признало токсичные водоросли виновниками загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке. Однако не ясно, на что именно таким способом среагировали водоросли и почему в воде было зафиксировано критически низкое содержание кислорода.