Росприроднадзор отметил преимущества системы экомониторинга Московского НПЗ | 360°

Экология 01 ноября 2022, 18:16 Росприроднадзор отметил преимущества системы экомониторинга Московского НПЗ

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что «Газпром нефть» первой в отрасли внедрила на нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске автоматизированные системы мониторинга. Она подчеркнула, что компания добровольно передает полученные данные в ведомство.

Компанию поставили в пример

По словам Светланы Радионовой, современные цифровые системы мониторинга, которые применяет компания «Газпром нефть», способствуют экономии времени и установлению прозрачности проверок.

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«Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками», — заявила глава Росприроднадзора.

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Московский НПЗ первым в нефтеперерабатывающей отрасли внедряет в использование автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ). Это началось еще в 2015 году. С тех пор разработка стала частью общегородской системы контроля воздуха в столице. С ее помощью московские природоохранные органы получают данные о состоянии воздуха на территории завода.

Как работает система

Объекты предприятия, на которых установили локальные автоматизированные посты АСМВ, определили сотрудники ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Приборы получают данные из дымовых труб завода. Состав воздуха на наличие в нем различных примесей отслеживают при помощи специальных газоанализаторов. Информацию анализируют на постах АСМВ, после чего результаты исследований по оптоволоконной связи передают экологическим службам завода и города. Благодаря поступающей информации можно корректировать режим работы установок, а также влиять на уровень их воздействия на окружающую среду.

Уникальная работа

Факт установки приборов на предприятии нефтепереработки в России уникален. Даже в Европе не все нефтеперерабатывающие заводы могут похвастаться оснащением, способным анализировать состав воздуха.

Московский и Омский НПЗ стали пилотными площадками по внедрению АСМВ на государственном уровне. Это стало возможным после того, как в 2018 году «Газпром нефть», Росприроднадзор и Минсвязи России подписали соглашение о взаимодействии. Полученные данные станут основой правительственных нормативов для оснащения подобными системами всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.