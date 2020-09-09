Росприроднадзор обвинил Coca-Cola, Danone и P&G в нарушении экологических норм

Российские представительства Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble, Heineken и других компаний не уплачивают вовремя экологический сбор и не предоставляют отчетность по выпущенной продукции, следует из ответа Росприроднадзора депутату Николаю Валуеву. В самих компаниях заявили, что добросовестно выполняют требования закона.

Российские производители уплачивают экологический сбор, который идет на дальнейшую утилизацию упаковки. Сейчас максимальный норматив переработки отходов составляет 30%, правительство хочет увеличить его до 100%. Это приведет и к значительному повышению экосбора. Если в 2018 году на переработку отходов было собрано 2,2 миллиардов рублей, то повышение норматива до максимума может увеличить сумму сборов до 136 миллиардов.

Зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев решил узнать в Росприроднадзоре, как ключевые производители и импортеры выполняют свои обязательства.

В ответе ведомства было сказано, что по состоянию на май данные о ряде крупных зарубежных компаний отсутствуют в Единой государственной информационной системе учета отходов. Российские представительства Procter & Gamble, Heineken и Coca-Cola также не предоставили расчетов экосбора и не оплатили его, сообщили «Известия». Валуев передал ответ в Генпрокуратуру.