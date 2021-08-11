Росприроднадзор объявил о начале масштабной проверки крупных российских рек

Росприроднадзор начнет проводить проверку крупных рек России. Специалисты ведомства также намерены отправиться на Черное и Каспийское моря. В планах выявить незаконную застройку вдоль берегов, скотомогильники на водоохранных территориях, а также проверить влияние на состояние воды затонувших судов. Об этом написала «Парламентская газета».

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что многие российские реки начинают еградировать.Например, на Волге и на Дону замечено изменение русел, а также обрушение берегов. Во многом это произошло из-за того, что за последнее время люди сильно поменяли режим использования этих рек.

Николаев отметил, что десятки и даже сотни лет Волга, Обь, Дон, Иртыш, Ангара испытывают огромные нагрузки. При этом на их состояние влияет не только расширение хозяйственной деятельности, но и ее сокращение. Реки были чище во время активного судоходства, а сейчас, когда оно практически остановилось, они начали мелеть и зарастать.

Помимо всего прочего, изменение климата также оказывает существенное влияние. Жара и засуха меняют реки, а те в свою очередь — животный и растительный мир. По мнению Николаева, проблему каждого водного объекта надо рассматривать как системную.

«Важно планировать и организовывать большие экологические проекты, которые будут менять наш подход к использованию рек. Большинство проектов, которые ранее предпринимались, были продиктованы экономикой. Нам нужны проекты, которые продиктованы экологией», — заключил депутат.