Росприроднадзор не исключил техногенную причину загрязнения воды на Камчатке

Росприроднадзор не стал исключать техногенное вмешательство на территории Камчатки. Тем временем в Следственном комитете возбудили уголовное дело после случившегося на Халактырском пляже.

В ближайшее время эксперты проверят местный водоканал и ТЭЦ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. Поэтому, пока не будут известны результаты проб, в ведомстве продолжат рассматривать техногенное вмешательство как одну из версий.

Также у главы ведомства в планах встретиться с общественностью на Халактырском пляже и осмотреть акваторию Авачинской губы, чтобы разобраться с ситуацией.

Следственный комитет решил возбудить уголовное дело из-за массовой гибели морских организмов и загрязнения воды в акватории Авачинского залива, сообщает ТАСС. Группа специалистов, в том числе следователи, проверяют все возможные источники.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила о превышении показателей по нефтепродуктам в загрязненной воде у берегов Камчатки. Специалисты продолжают исследовать более тысячи различных образцов.