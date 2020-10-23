Росприроднадзор назвал размеры нефтяного пятна в Находке

По данным Росприроднадзора, зафиксированное в акватории Находки нефтяное пятно распространилось на площадь почти в 35 тысяч квадратных метров. Разлив произошел в акватории Приморского судоремонтного завода.

Как сообщил Росприроднадзор в своем аккаунте в Instagram, дрон зафиксировал пятно площадью 34775 квадратных метров.

«Взяты пробы воды на анализ. Предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО „Трансбункер Приморье“. Точный источник утечки устанавливается», — говорится в сообщении.

В отношении этого предприятия будет проведена внеплановая проверка. В настоящее время ведутся работы по локализации загрязнения.

В правительстве Приморья подтвердили РИА «Новости», что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Нефтемусоросборщик уже приступил к уборке, решается вопрос об установке бонных заграждений.