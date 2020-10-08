Росприроднадзор назвал источники загрязнения океана на Камчатке

Росприроднадзор заявил, что во впадающих в океан реках «значительно превышены» нормы по загрязняющим веществам. Такие выводы ведомство сделало после исследования проб воды в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке.

Полный анализ проб опубликовали на сайте Минприроды России

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что за последнюю неделю специалисты собрали сотни образцов из Авачинского залива. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — узнать истинные причины загрязнения вод Тихого океана. Для этого к исследованиям проб привлекли лучших специалистов страны.

Кроме того, Солодов призвал призвал присоединиться к поиску причин происшествия всех желающих, В том числе — зарубежных экспертов.

Информация о загрязнении вод Тихого океана на Камчатке появилась в конце сентября. Серферы в социальных сетях пожаловались, что у воды на Халактырском пляже изменился вкус и цвет. Кроме того, после купания у них стали появляться различные симптомы недомогания — раздражение на коже, признаки отравления, резь и пелена в глазах, а также ухудшение зрения.