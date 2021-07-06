Росприроднадзор назвал 5 регионов со сложной ситуацией с мусорной реформой

Специалисты Росприроднадзора сочли сложной ситуацию с реформой системы обращения с отходами в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе (НАО), Удмуртии, Мордовии и Северной Осетии. В запросах ведомства к Российскому экологическому оператору (РЭО) говорится, что это спровоцировано нехваткой полигонов сейчас и в перспективе.

Специалисты ведомства провели анализ существующей системы обращения с отходами на Кубани, в НАО, Удмуртии, Мордовии, Северной Осетии, Крыму и Севастополе, отметило РИА «Новости». Выбирались регионы из числа тех, по которым поступает наибольшее количество жалоб на ситуацию с мусором. Три региона из списка относятся к курортным. Это усугубляет проблему с отходами и требует особых решений, которые связаны с резким ростом потока в туристический сезон.

«Недостаток объектов инфраструктуры твердых коммунальных отходов (ТКО) и отсутствие их перспективного развития создает социально напряженную и экологически неблагополучную обстановку в регионе РФ», — сказано в письмах по «проблемным» регионам. Эти сообщения были направлены природоохранным ведомством в адрес РЭО.

Регионы, как выяснили в ведомстве, пытаются решать проблему переполненности полигонов за счет площадок временного накопления отходов и создания мусороперегрузочных станций. На этих объектах отходы должны храниться не больше 11 месяцев.

Но подобные объекты служат местами долгосрочного хранения мусора, говорит статистика Росприроднадзора. Законодательных требований к этим объектам при этом нет, поэтому контролировать правильность обращения с отходами и оценивать вред окружающей среде ведомство не может.

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