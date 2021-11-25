Росприроднадзор подвел итоги Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Награды получили порядка 200 финалистов.

«Итоги премии подведены. Это долгожданный момент для очень многих. У жюри были жаркие споры и хотелось отметить каждого ребенка, каждую школу и учреждение, которых мы увидели. Действительно пришло много достойных работ», — сообщила руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова.

Она добавила, что жюри решило наградить не только победителей премии, но и участников. Призовые места в 12 номинациях заняли почти 100 человек. Еще четыре награды вручили журналистам, а остальные ребята получили специальные призы от жюри.

«Для кого-то это станет путевка на море или во Всероссийский детский центр „Орленок“, для кого-то — гаджеты или умная колонка. Главными призами для обладателей первых, вторых, третьих мест станут смартфоны, планшеты, сертификаты на реализацию экологических проектов», — перечислила Радионова.

Всего в финал конкурса смогли пройти 650 работ. При этом Росприроднадзор получил 9,5 тысячи заявок за полгода. Председателем конкурсной комиссии стала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Проект создали, чтобы увеличить уровень экологической культуры среди молодых людей.