Росприроднадзор начал рейд из-за загрязнения побережья Камчатки

«Ряд блогеров разместил информацию о катастрофе на берегу Тихого океана, вымершем Халактырском пляже и Авачинской бухте. Мы благодарны за оперативность и неравнодушие. В свою очередь, мы с первых сообщений организовали рейд. Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты в рамках рейда получили распоряжение сделать фотографии и снять видео того, что происходит на побережье. По итогам проверки они отправят запрос в местное Министерство природных ресурсов, свяжутся с блогерами для уточнения информации и обратятся в краевой Минздрав, чтобы подтвердить сообщения о пострадавших.

Также запросы отправятся в региональные главки Следственного комитета о проверке после появления сообщений об экологическом ЧП, Роспотребнадзор и Росгидромет по информации о загрязняющих веществах в акватории.

«Информация противоречивая — резонанс большой. Надеюсь, подключатся правоохранительные органы. Все результаты передаем местным властям и ждем от всех такой же оперативности и открытости», — подытожила глава Росприроднадзора.

Несколько тысяч мертвых животных выбросило на Тихоокеанское побережье Камчатки. Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков заявил, что не исключено химическое загрязнение воды. Местные жители начали публиковать фото и видео с Халактырского пляжа, который усеян трупами морских обитателей.

Также сообщалось, что местные серферы после выхода на воду пожаловались на раздражение кожи и глаз от контакта с водой.

Как сообщила «Газета.ru», полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил установить причины сложившейся ситуации.