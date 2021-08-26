Росприроднадзор и бизнес будут бороться с загрязнением окружающей среды сообща

26 августа в Завидово Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) провела выездное заседание Научно-технического совета совместно с компанией «Норникель». Встреча чиновников, экспертов и представителей крупного бизнеса состоялась в новом формате, основная цель мероприятия — построение конструктивного диалога между надзорным органом и руководителями компаний, чьё производство может серьезно повлиять на экологию.

Участники заседания обсудили основные положения стратегии «Норникеля» в области экологии и изменения климата, процесс ликвидации последствий разлива топлива в Норильске и взаимодействие бизнеса с научным сообществом по вопросам мониторинга и восстановления окружающей среды.

Мероприятие приветственным словом открыла глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что значение работы Научно-технического совета необходимо повышать, ведь работа такого органа помогает выстроить более тесное взаимодействие как Росприроднадзора с крупным бизнесом, так и собственников промышленных предприятий друг с другом.

«Экологическая повестка поменялась. Мы хотим слышать бизнес, мы хотим понимать, к чему они готовы. Мы хотим иметь возможность публично задавать им вопросы и услышать их ответы, почему не происходит каких-то изменений в экологии добровольно или наоборот, где уже не нужно давление государства такого излишнего, и бизнес уже готов или уже что-то сделал. Мы хотим диалоговую площадку», — подчеркнула Радионова.

Основным кейсом, который подробно разобрали участники выездного заседания, стала работа «Норникеля» по ликвидации разлива топлива в Норильске в 2020 году. Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачёв подчеркнул, что в данный момент реализуется программа постоянного мониторинга компонентов природной среды на территории, подвергшейся загрязнению.

«Мы доложили Росприроднадзору о том, какие мероприятия мы проводим по очистке территории после известной аварии. Этот доклад принят. Мы прекрасно понимаем, что сотрудничество наше — это улица с двусторонним движением. Поэтому на ту открытость, которую демонстрирует Росприроднадзор, мы будем отвечать, конечно, зеркально и кратно. Но в настоящее время мы считаем, что уровень взаимодействия с Росприроднадзором, когда уже началась система обучения и обмена мнений, находится на достаточно высоком уровне», — добавил Грачёв.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнёв рассказал на заседании о стратегии компании в области защиты окружающей среды и изменения климата. Масштабная экологическая трансформация ведётся с 2016 года — именно тогда стартовала «Серная программа» по снижению выбросов диоксида серы на 85% по сравнению с показателями 2016 года.

«Мы для себя определили шесть основных направлений: изменение климата, то есть снижение объема выбросов парниковых газов, чистый воздух, чистая вода, контроль отходов, чистая почва и восстановление экосистемы», — пояснил Селезнёв.

По словам топ-менеджера, экологическая стратегия будет стоить порядка 680 миллиардов рублей, 250 из которых пойдёт на реализацию «Серного проекта». Кроме того, он отметил, что сегодня в структуре «Норникеля» специалисты по экологии выделены в отдельную структуру, которая является равноценной другим функциональным направлениям.

«Экологи, в первую очередь, это люди, которые должны увидеть общую картину, оценить влияние на окружающую среду и дальше спланировать, что компания должна сделать. То есть они должны предложить конкретные мероприятия в конкретном времени, оценить их в деньгах. По сути это проектные менеджеры, чего, к сожалению, у экологов исторически не было. Сейчас мы работаем над количеством, качеством, над подчиненностью и позиционированием правильным экологов в компании», — добавил Селезнёв.

Во время сессии эксперты обсудили также проблемы инвентаризации, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Участники заседания послушали ещё несколько выступлений, в том числе — о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, порядке проведения государственной экологической экспертизы и о регулировании и методическом подходе к комплексным экологическим решениям.