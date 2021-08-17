Роспотребнадзор заявил, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в Екатеринбурге нет

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Екатеринбурге после возможного выброса химического вещества. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты проверили концентрацию оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и серной кислоты в воздухе.

Накануне СМИ писали о взрыве на территории промзоны в поселке Рудный на юге Екатеринбурга, после чего окрестности накрыл химический туман и дым со стороны бывшего опытного завода. Местные жители пожаловались на едкий запах. Для расследование происшествия ночью в поселок выехали представители Роспотребнадзора и специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области.