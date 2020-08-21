Роспотребнадзор рассказал, где лучше купаться в Москве

Выяснилось, что лучше всего купаться в «Серебряном бору — 2», в «Серебряном бору — 3», в «Большом городском пруду», в «Школьном озере», в «Черном озере» и «Тропарево».

«По результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в шести водоемах», — говорится на сайте.

Уточняется, что в этом году открытие зон отдыха состоялось позже обычного из-за коронавируса.