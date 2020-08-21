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    21 августа 2020, 16:44

    Роспотребнадзор рассказал, где лучше купаться в Москве

    Дарья Морозова

    Специалисты рассказали, какие водоемы для купания в Москве являются самыми безопасными. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт столичного управления Роспотребнадзора.

    Выяснилось, что лучше всего купаться в «Серебряном бору — 2», в «Серебряном бору — 3», в «Большом городском пруду», в «Школьном озере», в «Черном озере» и «Тропарево».

    «По результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в шести водоемах», — говорится на сайте.

    Уточняется, что в этом году открытие зон отдыха состоялось позже обычного из-за коронавируса.

    Новости SMI.FM