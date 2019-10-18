Роспотребнадзор прояснил ситуацию с пластиковыми пакетами. Запрета не будет

Роспотребнадзор не готовит запрет пластиковых пакетов. Ведомство занимается законопроектом о поэтапном сокращении производства.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу Роспотребнадзора, в данной ситуации речи о многократном использовании тары.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов», — приводит агентство текст полученного сообщения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что новый документ предполагает стимулирование производства и использование многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, которые могут саморазрушаться.

Предлагается также разработка технологий производства биоразлагаемой тары и упаковки.

Ранее «Известия» со ссылкой на ведомство сообщили, что изменения в закон об отходах производства предполагают, что в конечном итоге пластиковые пакеты запретят.

По данным издания, инициативу уже поддержали в Минприроды. Постепенное ограничение ограничение продажи пакетов из пластика окажет благоприятное влияние на окружающую среду. По мнению экологов, эту меру нужно включить в профильный нацпроект и реализовать ее в полной мере к 2024 году.

«Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.