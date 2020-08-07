Роспотребнадзор назвал водоемы столицы, в которых нельзя купаться

Эксперты Роспотребнадзора проверили водоемы Москвы на содержание опасных для здоровья человека веществ. По данным специалистов, вода в двух из девяти не соответствует установленным нормам.

Уточняется, что не отвечает нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям вода на территории пляжа «Левобережный» на севере Москвы и образцы из озера «Белое» на востоке городе, информирует сайт «Мир 24».

Состав воды в водоемах «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Мещерское», «Большой городской пруд», «Черное озеро» и «Школьное озеро» оказался в пределах нормы. Ни в одном из образцов не была обнаружена коронавирусная инфекция.

По словам работников Роспотребнадзора, в столице каждую неделю осуществляется мониторинг санитарного состояния мест отдыха с лабораторным контролем качества и безопасности воды. Берутся образцы из купальных и некупальных водоемов, проверяется качество песка. В настоящий момент под контролем держат 56 мест города.

Ранее «360» сообщил, что купание на пляжах зоны отдыха «Голубые озера» и бульвара Солнечный в Кургане запретили до особого распоряжения.