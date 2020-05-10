«Роснефть» выпустила экологический атлас «Черное и Азовское моря». Как дельфины помогли изучить состояние акваторий?

«Роснефть» и лучшие специалисты много лет изучали акваторию двух морей. Результат совместной работы — атлас «Черного и Азовское моря». Он состоит из шести глав, множества иллюстраций, а также содержит более 50 тематических карт-схем акватории и прибрежной зоны Черного и Азовского морей.

Главный индикатор устойчивого состояния морской экосистемы Черного моря — это дельфины. Всего было изучено более 2000 особей. С помощью новейшей техники удалось исследовать дельфинов с воздуха и под водой, и даже записать их голоса.

«Афалины наиболее изучены в этом отношении, у нее известны, описаны, так называемые, сигнал-автографы, это звуки, которые уникальны для каждой особи. Таким образом, записывая группу дельфинов, мы можем составлять каталоги, и в дальнейшем их использовать для корректировки учета численности встречных дельфинов» — рассказала Елена Панова, кандидат биологических наук.

В работе над изданием участвовали специалисты МГУ им. Ломоносова, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Кубанского государственный университет, Южного научного центр РАН и другие. Эксперты провели большую работу по анализу и обобщению современных научных публикаций, ее дополнили результаты исследований компании «Роснефть». Особое внимание авторы уделили состоянию экосистем Черного и Азовского морей: подробно описали изменения, происходящие в последние десятилетия и связанные как с природными, так и с антропогенными трансформациями среды.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «НК Роснфеть»

Собранный обширный научный материал войдет в фото- и акустические каталоги черноморских китообразных этого района. Эти и другие данные современных исследований стали основой для публикации атласа. Главная его цель — в обобщенной форме представить современную информацию по физической географии, океанологии и истории исследований акваторий российских морей.