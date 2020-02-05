«Роснефть» — один из лидеров международного климатического рейтинга. Итоги исследования опубликовала компания СDP. Это одна из самых авторитетных организаций, которая оценивает воздействие компаний на окружающую среду. А еще — стратегию, систему корпоративного управления и риск-менеджмент.

«Роснефть» получила оценку категории В — самую высокую среди российских нефтегазовых компаний и обогнала многих европейский коллег. Выше всего оценили работу «Роснефти» в области сокращения выбросов парниковых газов. Получить оценку CDP очень престижно, ведь их исследования используют инвесторы при оценке активов, а данные публикуют ведущие аналитические агентства. Но это не единственное достижение. На днях Лондонская биржа FTSE Russell включила «Роснефть» в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index. Компания получила высший балл в категории «Управление».