Рослесхоз предупредил о риске возникновения торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары

Торфяники в Московской области могут загореться при сохранении жары в регионе. Об этом заявили в Рослесхозе.

В ведомстве отметили, что из-за погодных аномалий делать прогноз о превышении показателей пожарной опасности лесов и торфяников сложно.

«Тем не менее Рослесхоз допускает любое развитие ситуации, в том числе неблагоприятное, поэтому держит на постоянном контроле лесопожарную обстановку на землях лесного фонда», — сказано в сообщении Рослесхоза, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что необходимые мероприятия по подготовке к лесопожарному региону провели в Подмосковье и других регионах, где велика вероятность возникновения торфяных пожаров. Рослесхоз проинспектировал в этих субъектах готовность лесопожарных сил и средств.

В сообщении уточняется, что Московская область заключила госконтракт на проведение работ по обводнению и искусственному заболачиванию территории торфяников на востоке региона для повышения их пожарной безопасности.

Рослесхоз добавил, что во многом ситуация с лесными пожарами, в частности возгоранием торфяников, зависит от того, насколько осознанно люди соблюдают правила пожарной безопасности.