Роскосмос показал, как выглядят лесные пожары в Якутии с орбиты

Роскосмос следит за ситуацией с пожарами в Якутии. Госкорпорация поделилась снимком того, как выглядит ситуация в регионе из космоса.

Изображение получено космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 1 и МСУ-МР.

Источник фото: Роскосмос

По последним данным, в Якутии зафиксировано 132 лесных пожаров на площади более 1,3 миллиона гектаров. Экстренные службы сейчас тушат 49 из них на общей площади более 523 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Верхневилюйском, Горном, Кобяйском Мирнинском и Сунтарском районах. Также высокий класс пожарной опасности зафиксировали в Усть-Алданском и Жиганском районах.

«Сегодня воздушные суда были задействованы в авиапатрулировании. Борта Минобороны РФ были задействованы в тушении пожаров в Горном улусе, четыре борта работали в Верхневилюйском, Мирнинском, Сунтарском, Хангаласском районах. Самолет Бе-200 после обеда вылетал на тушение пожара № 40 в Нюрбинском улусе», — сказано в сообщении.

Из-за пожарной обстановки на территории Якутии ввели режим ЧС регионального характера.

Ранее стало известно, что из-за пожаров в Якутии Иркутск также оказался в дыму.