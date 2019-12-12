Росконтроль проверил крабовые палочки

Специалисты изучили продукцию пяти брендов — «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». Каждый производитель отмечает на упаковке, что товар — «имитированная пищевая рыбная продукция».

Во всех исследуемых образцах эксперты обнаружили содержание белка ниже уровня, установленного стандартом. Причем в продукции «А’море» и «Санта Бремор» этого вещества оказалось даже меньше, чем указано на упаковке. А это снижает пищевую ценность продукции. То же самое касается повышенного содержания крахмала, которое зафиксировали у Vici и «Санта Бремора».

Кроме того, в продукции «А’море» и «Санта Бремор» содержится больше глутаминовой кислоты, чем допустимо. Это средство используется в качестве усилителя вкуса. Профессионалы обратили внимание на сладковатый привкус продукции бренда «Санта Бремор» и на вяжущий — в палочках «А’море» и «Русское море».

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К внешнему виду крабовых палочек у сотрудников Росконтроля нет никаких претензий.

Специалисты подытожили: вся исследованная продукция признана безопасной. При этом крабовые палочки от «А’море» и «Санта Бремор» они внесли в черный список, а от Vici — в перечень товаров с замечаниями.