Роскачество рассказало, как пользоваться пластиковой тарой

Всю производимую продукцию сейчас чаще всего упаковывают в пластик. Насколько безопасна такая упаковка, в том числе и пищевая, разобрались специалисты Роскачества.

Пластиковое изделие не нанесет вреда потребителю, если соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Однако важную роль играет и правильное использование подобных материалов, уточнили в организации. От последнего зависит в том числе попадут ли вещества из упаковки в пищу.

В Роскачестве заметили, что упаковку для напитков, растительного масла и других жидкостей делают из полиэтилентерефталата (PET (E) или ПЭТ, 1) и полиэтилена низкого давления или высокой плотности (HDPE или ПНД, 2).

Раньше одноразовую посуду, стаканчики и лотки для мяса делали из поливинилхлорида. Сейчас постепенно отказываются от его применения.

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Пакеты и пленки производят из полиэтилена высокого давления или низкой плотности, контейнеры для хранения продуктов, флаконы для шампуней и пакеты для хлеба и круп — из полипропилена. Полистирол используют для изготовления некоторых видов одноразовой посуды — например, из них делают емкость для лапши быстрого приготовления.

Все остальные полимеры включены в группу пластмассы, которая обработке почти не поддается. Их маркируют цифрой 7 и обозначают словом OTHER.

Перечисленные виды пластика, подчеркнули в Роскачестве, не должны использоваться при температуре выше 80 градусов. Для СВЧ-печи обязательна специальная маркировка: значок, изображающий микроволновку, даст знать, что в таком пластике можно греть еду.

В горячей воде пластиковую тару лучше не мыть, избегать попадания на бутылки прямого солнечного света и не ставить их возле огня. Если на таре отсутствует соответствующая маркировка, то хранить в ней пищу и напитки нельзя. Повторно заливать напитки в сделанные из ПЭТ 1 емкости тоже не рекомендуется.

Вся посуда, предназначенная для пищевой продукции, обязательно отмечается значком с бокалом и вилкой. При нагревании полистирол может нести опасность для здоровья.