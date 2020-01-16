Росгидромецентр пообещал России природные катаклизмы

По данным «Царьграда», климатолог пояснил, что в резких изменениях природных условий виноваты сами люди.

«То, что мы делаем сейчас, будет отражаться на второй половине XXI века. … Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее», — рассказал Катцов на своем выступлении на Гайдаровском форуме.

Также он добавил, что к грядущим катаклизмам стоит «подготовиться заранее».