Росгидромецентр пообещал России природные катаклизмы
Как изменится климат в России до конца века
Директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов утверждает, что Россию ожидают природные катаклизмы во второй половине XXI века. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным «Царьграда», климатолог пояснил, что в резких изменениях природных условий виноваты сами люди.
«То, что мы делаем сейчас, будет отражаться на второй половине XXI века. … Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее», — рассказал Катцов на своем выступлении на Гайдаровском форуме.
Также он добавил, что к грядущим катаклизмам стоит «подготовиться заранее».