Росгидромет рассказал об аномальном потеплении в 2020 году

Погода в России в 2020 году установила новый рекорд по теплу. Среднегодовые показатели по стране оказались на 3,22 градуса выше нормы. Это на один градус больше максимального показателя, зафиксированного в 2007 году. Об этом говорится в докладе Росгидрометцентра «Об особенностях климата в Российской Федерации за 2020 год».

Скорость повышения температуры в России одна из самых высоких в мире. Если средний показатель по планете с 1976 по 2020 году составил 0,18 градусов, то в нашей стране за этот же период рост составил 0,8 градуса выше нуля.

О потеплении свидетельствуют изменения толщины ледового покрова Арктики. За последние 40 лет он уменьшился в пять-семь раз. В отдельные годы к концу лета трасса полностью освобождается ото льда.

В ряде регионов сократился срок залегания снега, реки позже схватываются льдом и увеличивается мощность таяния вечной мерзлоты.

Потепление привело к тому, что земля южных территорий Европейской части России получают меньше влаги, что грозит повышенными рисками засухи.