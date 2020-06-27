Росгидромет опроверг сообщения о повышенной радиации над Балтикой

Проверка специалистов Росгидромета не нашла данных о превышении уровня радиационных частиц в районе Балтийского моря. Мощность гамма-излучения на станциях в этом регионе не превышает 1,11−1,15 микрозиверта в час. Что полностью соответствует норме.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные центра Гидромета, который замеряет радиационную обстановку в России.

Сообщение о следах повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103 в районе Балтийского моря написал исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

На своей странице в Twitter он выложил карту, где может располагаться источник повышенной радиации. При этом чиновник отметил, что уровень содержания этих веществ не вызывает опасности для здоровья человека.

Выделенный район на карте включает в себя часть Балтийского моря, прибалтийские республики, юг Швеции, части Дании, Финляндии и России.

Сам Зербо в беседе с журналистами заявил, что все найденные изотопы — продукты ядерного деления из гражданского источника.

«Мы можем указать вероятный регион, но это не входит в наш мандат, чтобы определить точное происхождение источника изотопов», — добавил он.