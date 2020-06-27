Росгидромет опроверг сообщения о повышенной радиации над Балтикой
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные центра Гидромета, который замеряет радиационную обстановку в России.
Сообщение о следах повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103 в районе Балтийского моря написал исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
На своей странице в Twitter он выложил карту, где может располагаться источник повышенной радиации. При этом чиновник отметил, что уровень содержания этих веществ не вызывает опасности для здоровья человека.
Выделенный район на карте включает в себя часть Балтийского моря, прибалтийские республики, юг Швеции, части Дании, Финляндии и России.
Сам Зербо в беседе с журналистами заявил, что все найденные изотопы — продукты ядерного деления из гражданского источника.
«Мы можем указать вероятный регион, но это не входит в наш мандат, чтобы определить точное происхождение источника изотопов», — добавил он.