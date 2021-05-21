Росгидромет назвал наиболее теплеющие места

Быстрее всего в России климат меняется на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря. За последние 10 лет средняя годовая температура там выросла на 0,8–1,2 градуса. Среди стран СНГ лидирует по скорости потепления Белоруссия — рост составил 0,63 градуса за десятилетие.

«На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 годов отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря», — сообщили РИА «Новости» в Росгидромете.

Росгидромет в «Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств — участников СНГ за 2020 год» отметил, что из стран СНГ теплеет быстрее всего в Белоруссии. В Молдавии средняя годовая температура с 2010 года выросла на 0,6 градуса.

«Самые высокие темпы потепления наблюдают весной почти во всех государствах СНГ — более +0,5 градуса за десятилетие», — сообщило ведомство в докладе.

В России за последние 10 лет потеплело на 0,51 градуса, на Украине — на 0,62, в Армении — на 0,4, в Казахстане — на 0,32, в Киргизии — на 0,22, в Таджикистане — на 0,16, в Туркмении — на 0,36, в Узбекистане — на 0,32.

Ранее климатолог рассказал, что островное государство Кирибати, которое находится в Тихом океане, часть Бангладеша и низменные территории Юго-Восточной Азии, Нидерланды и Санкт-Петербург могут оказаться под водой из-за глобального потепления.