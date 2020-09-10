Росатом приступил к вскрытию цистерн в Усолье-Сибирском

На территории бывшего химкомбината в Усолье-Сибирском специалисты Росатома начали вскрывать цистерны с химическими отходами. Если немедленно не перезатарить их в аварийные емкости, может произойти выброс опасных веществ в воздух.

Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель генерального директора ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в Росатом) по реализации экологических проектов Максим Корольков.

«Всего 16 больших емкостей, которые требуют незамедлительной перезатарки. Две мы уже вскрыли, сейчас работаем над еще одной, и остается еще 13», — сказал Корольков. Он подчеркнул, что для устранения серьезной экологической опасности необходимо незамедлительно выполнить мероприятия по ее устранению.

Корольков также сообщил об обнаружении эпихлоргедрина и исходного сырья для получения поликристаллического кремния в двух уже вскрытых цистернах. Он отнес найденные отходы производства к веществам первого и второго класса опасности.

«Усольехимпром» с 1936 года выпускал трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Предприятие было закрыто в 2010 году.

На его промплощадке расположено свыше 400 промышленных объектов, эксперты утверждают, что загрязнено более 600 гектаров земли.